Adana'da dehşet! Öğretmen eş kaçmaya çalıştı! Uzman çavuş koca öldürdü!

Adana'da kan donduran olay, saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Güneykuşak Bulvarı’nda meydana geldi. Murat Akdöker yönetimindeki otomobilde bulunan 1 çocuk annesi öğretmen Hatice Çelik (29) ile daha önce hakkında şikayetçi olup uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi uzman çavuş Gökhan Çelik (27) arasında tartışma çıktı.

ARAÇTAN İNİP KAÇMAYA ÇALIŞTI DHA'da yer alan habere göre aralarında kıskançlık nedeniyle geçimsizlik olduğu belirtilen çiftten Gökhan Çelik, beylik tabancasını çekince Hatice Çelik otomobilden inip kaçmaya çalıştı.

EŞİNİ SIRTINDAN VURUP ÖLDÜRDÜ Gökhan Çelik, kendisi gibi Mardin'de görev yapan eşini arkasından ateş edip öldürdü ardından da Murat Akdöker’i vurdu. Seken kurşunlar yoldan geçen 2 kişiyle bölgeden geçen polis aracına isabet etti.

BACAĞINDAN VURULAN ŞÜPHELİ, KAÇTI Olaya müdahale eden polis ekipleri, cinayet şüphelisini teslim olması konusunda ihtarda bulundu. Ancak Çelik teslim olmayı reddedince bacağından vuruldu. Gökhan Çelik, yaralı halde ara sokaklara girip izini kaybettirdi.