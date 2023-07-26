4 Şurada Paylaş!







Şimdi bu enerjinin hepsi kaybolmuyor. Bu enerjinin, bir kısmı da tahmin ediyorum yüzde 20'ye kadar olabilir, kırılmamış. O bölgede kırılmamış faya veya faylara transfer ediliyor. Sadece deprem üreten faya değil, ona komşu, onunla ilişkili olsun olmasın faylara da transfer ediyor bu enerjiyi. O nedenle, 6 Şubat depremlerinden sonra hemen 7 Şubat'ta Adana'ya, Hatay'a dikkat edilmesi gerektiğini söyledim. Sırf bu söylediğim transfer olayından ötürü ve nitekim de 15 gün sonra Hatay'da 6,4'lük deprem oldu. Onu 15 gün önce söyledik. Olabilir Hatay'a dikkat edin diye. 'Adana'ya da dikkat edin' dedik" şeklinde konuştu.

5 Şurada Paylaş!







"ADANA BÖLGESİ HALA HASSASİYETİNİ KORUYOR" Prof. Dr. Naci Görür, Adana'daki 5,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şimdi Adana'da da bugün 5,5, 5,6'lık gibi bir deprem var. Adana'da, çok sayıda Doğu Anadolu fay zonuyla ilişkili veya ona yakın olan deprem üretecek faylar, fay saçakları var. 5,6'lık bir deprem oldu, Adana'da belirli yerlerde, belli ölçüde yıkıma neden oldu. Şimdi Adana bölgesi halen hassasiyetini koruyor. Diğer faylarda da ne kadar stres transferi var, ne kadar stres birikimi var, onu bilmiyoruz. Diyelim Adana havzasındaki birçok fay, eğer uzun zamandır orada stres biriktiriyor ise ve 6 Şubat depremleri orada yeterince stres biriktirmiş olan faya bir enerji transfer ediyorsa; o fay üzerinde bardağı taşıran son damla olabilir ve belli ölçüde depreme neden olabilir.

6 Şurada Paylaş!







Dolayısıyla biz 'Adana'da dikkatli olun' dediğimiz zaman hatta ben 'Kıbrıs'ta da dikkatli olun' dedim. Sayın Celal Şengör de, hem Adana'da hem Kıbrıs'ta dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Bunu söylememizin nedeni işte bu iki büyük depremin ve dolayısıyla oradaki levha hareketlerinin, Anadolu levhasının Arap levhasına göre güney güneybatıya doğru 7 metre, 7 buçuk metre gelmesi nedeniyle Adana havzasında, Kıbrıs'ta ve o bölgede olan faylara bir stres transfer edip, oradaki fayların diyelim stres alanında değişiklik yapmış olabilir öngörüsüyle biz bunu söylüyoruz. Ama şimdi bana Twitter'dan yazıyorlar. Özellikle Adana'da oturanlar, 'Hocam daha büyük deprem olacak mı? Nerede olacak? Nasıl olacak?' Bizi bir anlamda böyle bilmediğimiz konularda bir şeyler söyleyelim diye zorluyorlar. Büyük bir deprem oldu. 5,6 diyelim. 5,6'dan daha küçük, 4,6 ve daha küçük depremler olacaktır. Belli bir süreye kadar, belli bir sıklıkla olacaktır" dedi.

Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

Şurada Paylaş! facebook

twitter

linkedin

whatsapp

mail

copy

Yazı Boyutu Küçük Normal Orta Büyük Ekstra Büyük

Ana Sayfa

Yazı Boyutu

Paylaş

Kaydet

REKLAM advertisement3ndparty