Adana'da deprem mi oldu

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem, Adana, Hatay, Osmaniye, Tunceli, Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da da hissedildi.

ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin kentte de hissedildiğini belirterek, "Allah'a şükür, Adana'da bir olumsuzluk yok. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." diye konuştu.

Hatay ve Osmaniye'de de vatandaşlar sokaklara çıktı. Hatay Valisi Rahmi Doğan, kentte depremi hissettiklerini ifade ederek, "Ciddi bir sıkıntı yok. Kaymakamlardan ve yetkililerden de bilgi aldım. İlk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmüyor. Araştırmalarımız sürüyor." dedi.

Osmaniye'de hissedilen depremle ilgili açıklamada bulunan Vali Ömer Faruk Coşkun da "Depremi ilimizde hissettik. İlk incelemelerimizde, ilimiz genelinde herhangi bir sorun gözükmüyor. Ekiplerimiz özellikle kırsal kesimde incelemelerini sürdürüyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.