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HaberlerGündemSon dakika! Adana'da okullar tatil edildi: İşte 1 gün okulların tatil olduğu ilçeler

Adana'da eğitime 1 gün daha ara verildi

Adana'da gün boyu etkisini gösteren sağanak nedeniyle merkez ilçeler Seyhan, Çukurova, Sarıçam ve Yüreğir'de eğitim ve öğretime yarın (çarşamba) için 1 gün daha ara verildi.

Adana

Adana Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji tarafından ilimiz genelinde 23.12.2019'dan itibaren süren olumsuz hava koşulu ve yağışların etkisinin devam edeceği bildirildiğinden 4 merkez ilçemizde 25.12.2019 Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiş olup, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel aynı tarihte izinli sayılacaklardır" denildi.

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