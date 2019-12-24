Adana Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji tarafından ilimiz genelinde 23.12.2019'dan itibaren süren olumsuz hava koşulu ve yağışların etkisinin devam edeceği bildirildiğinden 4 merkez ilçemizde 25.12.2019 Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiş olup, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel aynı tarihte izinli sayılacaklardır" denildi.
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