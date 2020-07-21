DHA

Kaza, Adana'nın Ceyhan ilçesinde Ceyhan-Osmaniye otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre M.A., 01 AYT 06 plakalı hafif ticari aracını, patlayan lastiğini değiştirmek için yol kenarına park etti. Bu sırada aynı yönden gelen H.İ. yönetimindeki 80 AAT 894 plakalı hafif ticari araç, park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan H.İ. yönetimindeki araç, bariyerlere çarparak durdu.

Kazada, aracının lastiğini değiştirmeye çalışan M.A. ve diğer sürücü H.İ. ağır yaralanırken, yolcu konumundaki Sabri Levent, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbar vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil ekipleri, H.İ. ve M.A´yı yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi´ne kaldırdı.

Kazanın olduğu yolda trafik kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.