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        Haberler Gündem Güncel Adana'da göle düşen yangın söndürme helikopteri sudan çıkarıldı | Son dakika haberleri

        Adana'da göle düşen yangın söndürme helikopteri sudan çıkarıldı

        Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopter sudan çıkarıldı. Vinçle TIR'a yüklenen helikopterin incelenmek üzere Ankara'ya götürüleceği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 06:53 Güncelleme: 08.08.2024 - 06:53
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        Göle düşen yangın söndürme helikopteri sudan çıkarıldı
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        Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timlerince "Mi-8" tipi helikopterin düştüğü Gökdere Barajı'nda dün başlatılan ve akşam saatlerinde ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.

        EKİPLER YOĞUN ÇABA SARF ETTİ

        Su seviyesi düşürülen baraj gölünde, dün yaklaşık 35-40 metre derinlikte bir kısmı balçıkta olan helikopteri kaldırma balonlarıyla 15 metre derinliğe çıkaran ekipler, çalışmalarını sürdürdü.

        Dalgıçlar, baraj gölünde helikopterin bağlı olduğu kaldırma balonlarına hava vererek helikopteri yüzeye yaklaştırdı.

        AA'nın haberine göre; daha sonra iki botla çekilerek yaklaşık 3 kilometre mesafedeki kıyıya yaklaştırılan helikopter, vinç yardımıyla karaya çıkarıldı.

        ANKARA'YA GÖNDERİLECEK

        Vinçle TIR'a yüklenen helikopterin incelenmek üzere Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.

        Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınına müdahale için Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Barajı'ndan su almaya çalışan helikopter kırıma uğramış, 3'ü Rus uyruklu 5 kişilik mürettebat kurtarılmıştı.

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        #Son dakika haberler
        #adana
        #Kozan
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