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        Haberler Gündem Güncel Adana'da günübirlik dairede cinayet

        Adana'da günübirlik dairede cinayet

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi kaldığı günübirlik kiralık dairede tabancayla vurularak öldürüldü. Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak çalışma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 14:57 Güncelleme: 18.03.2024 - 14:57
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        Günübirlik dairede cinayet
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        Adana'nın Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde günübirlik kiralık dairede kalan 34 yaşındaki Selahattin Ayan, 16 Mart'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce odasında tabancayla vuruldu.

        Olayın bildirilmesi üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ayan'ın tabancayla ateş edilmesi sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak çalışma başlattı.

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        #cinayet
        #günübirlik daire
        #adana
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