Adana'da kaçak etil alkol ele geçirildi

Adana'da KOM ekipleri kaçak etil alkol ele geçirdi
Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 800 litre kaçak etil alkol ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı
Giriş: 14.07.2025 - 11:13 Güncelleme: 14.07.2025 - 11:13
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, sahte içki yapımında kullanılan malzemelerin depolandığı değerlendirilen merkez Seyhan ilçesindeki iki ikamete operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 800 litre kaçak etil alkol ile 580 aroma kiti ele geçirildi. KOM ekipleri, ikametlerdeki 3 zanlıyı gözaltına aldı.
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