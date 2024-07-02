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        Haberler Gündem Güncel Adana'da kadın cinayeti | Son dakika haberleri

        Adana'da kadın cinayeti

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, 2 çocuk annesi 28 yaşındaki kadın boşandığı eşi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Zanlı aynı silahla kendisini de vurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 10:50 Güncelleme: 02.07.2024 - 11:02
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        Bir kadın daha cinayet kurbanı
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        Adana'da boşandığı eşini öldüren kişi intihar etti.

        Alınan bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'nde 32 yaşındaki Ramazan Yener, boşandığı eşi 28 yaşındaki İklim Altınsoy'un evine gitti.

        Buradaki tartışmanın ardından Altınsoy'a av tüfeğiyle ateş eden Yener, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İKİ ÇOCUKLARI VARDI

        Sağlık ekipleri, Altınsoy ve Yener'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yener ve Altınsoy'un iki çocuklarının bulunduğu öğrenildi.

        İki kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı.

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        #adana
        #kadın cinayeti
        #boşanma
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