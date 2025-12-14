Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Mithat Özsan Bulvarı'nda A.U. idaresindeki kamyon ile A.C.K'nin kullandığı otomobil çarpıştı.
Bu sırada Emin Momyak (29) idaresindeki otomobil, kaza nedeniyle yolda duran kamyona arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Momyak'ın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri aynı otomobilde yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırdı.
A.U. ile A.C.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Fotoğraf: AA