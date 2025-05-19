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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da kan donduran olay! Kız arkadaşını katledip intihar etti | Son dakika haberleri

        Kız arkadaşını öldürüp, 12'nci kattan atlayarak intihar etti

        Adana'da kan donduran bir olay yaşandı. 31 yaşındaki Engin Yüce, evinde buluştuğu 23 yaşındaki Şevval Çiftçi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yüce, bıçakla sevgilisini katletti. Katil zanlısı daha sonra 6 sayfalık mektup bırakarak 12. kattan aşağı atlayarak intihar etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 23:45 Güncelleme: 19.05.2025 - 23:45
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        Adana'da kan donduran olay! Kız arkadaşını katledip intihar etti
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        Adana'da Engin Yüce (31), evde tartıştığı kız arkadaşı Şevval Çiftçi'yi (23) vücudunun yaklaşık 10 yerinden bıçaklayıp öldürdükten sonra 6 sayfa intihar notu bırakıp, 12'nci kattaki evin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

        Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. 15 katlı apartmanın 12'nci katındaki dairede yaşanan olayda Engin Yüce, kız arkadaşı Şevval Çiftçi ile tartıştı. Tartışman kavgaya dönüşürken, yaşanan arbede sırasında Engin Yüce, eline geçirdiği bıçakla kız arkadaşı Çiftçi’yi boyun, karın ve bacak kısımlarından yaraladı. Yüce, daha sonra 6 sayfalık intihar notu yazıp, evin penceresinden kendisini boşluğa bıraktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık görevlileri binanın önündeki otoparka düşen yüce’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler daha sonra oturduğu daireye gitti. Eve giren polis ve sağlık görevlileri Çiftçi’yi kanlar içerisinde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde genç kadının 10 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği saptandı. Polisin evdeki incelemesinde Yüce tarafından yazıldığı öğrenilen 6 sayfalık intihar notu bulundu.

        Savcının ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Çiftçi ve Yüce'nin cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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