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HaberlerGündem3. SayfaKATLİAM! Son dakika: İki kadın tüfekle vurularak öldürüldü
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Adana'da korkunç olay! Çifte kadın katliamı!

Adana'da dün gece akılalmaz bir olay yaşandı. Kozan ilçesinde yoldan geçenler park halinde bir otomobil gördü. Durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen emniyet ekipleri birisi araç içerisinde, diğeri ise araçtan 100 metre uzaklıkta 2 kadının cansız bedenleriyle karşılaştı. Tüfekle vurulan kadınların Tuğçe Duman (27) ve Suriye uyruklu Melek Elşemo (24) olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

KATLİAM! Son dakika: İki kadın tüfekle vurularak öldürüldü
Adana'da korkunç olay! Çifte kadın katliamı!
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DHA

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Eskikabasakal Mahallesi, Müftü Mustafa Sokak üzeri kanal mevkiinde saat 24.00 sıralarında kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre yoldan geçen kişiler yol kenarında park edilmiş bir otomobil gördü.

BİRİ ARAÇTA TÜFEKLE VURULMUŞ

DHA'da yer alan habere göre durumdan şüphelenen vatandaşlar polise haber verdi. Polis ekipleri olay yerinde geldiklerinde araç içerisinde 1 kadının tüfekle vurularak öldüğünü belirledi.

100 METRE İLERİDE BİR CANSIZ BEDEN DAHA

Olay yerine çok sayıda polis jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri yaptıkları incelemede araçtan yaklaşık 100 metre geride 1 kadının daha cesedini buldu. Olay yerine cumhuriyet başsavcısı gelerek incelemede bulundu.

KADINLARIN İSİMLERİ TESPİT EDİLDİ

İki kadının cenazesi, Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemenin ardından ölenlerin Tuğçe Duman (27),ve Suriye uyruklu Melek Elşemo (24) olduğu öğrenilirken, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili polis ve jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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