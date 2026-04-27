Adana'da nehre düşen genç kurtarılamadı
Adana'da Seyhan Nehri'ne düşerek akıntıya kapılan 21 yaşındaki Ali Yalçınkaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Giriş: 27 Nisan 2026 - 01:20 Güncelleme:
Adana'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde, eski baraj kapakları civarında bir kişinin Seyhan Nehri'ne düştüğü ihbarında bulunuldu.
Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, arama çalışması başlatan polis ekipleri, Ali Yalçınkaya'yı (21) akıntıya kapılarak gittiği DSİ'ye ait sulama kanalında buldu.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yalçınkaya,kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ