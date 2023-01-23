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Adana'da otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı

Adana'da düğünden çıkan kişilerin bulunduğu otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Adana'da otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı
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AA

Adana'da otomobile ateş açılması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde, düğünden çıkan kişilerin bulunduğu bir otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Otomobilde bulunan O.P. yaralandı, şüpheliler ise plakası henüz tespit edilemeyen bir araçla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından O.P. ambulansla Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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