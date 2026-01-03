Adana'da seyir halindeki çekici yandı
Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeyken alev alan çekici kullanılamaz hale geldi
Giriş: 03.01.2026 - 01:33 Güncelleme: 03.01.2026 - 01:33
Adana-Pozantı Otoyolu'nun Akçatekir mevkisinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen çekicide yangın çıktı.
Sürücü ve çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle çekici kullanılamaz hale geldi.
Fotoğraf: AA
