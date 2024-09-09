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        Haberler Gündem Güncel Adana'da sezon başladı, çatılar kırmızıya boyandı | Son dakika haberleri

        Adana'da hasatla birlikte sezon başladı, çatılar kırmızıya boyandı

        Adana'da kırmızı biber hasadıyla birlikte salça sezonu da açıldı. Kırmızı biberden yapılan salçalar, güneşte suyunu alması için çatılara serilmeye başlandı. Kentteki müstakil evler ile apartmanların çatılara da serilen biber salçaları ile kırmızıya boyandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 13:27 Güncelleme: 09.09.2024 - 13:27
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        Adana'da sezon başladı, çatılar kırmızıya boyandı
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        Adana'nın Karaisalı ve Karataş ilçesinin meşhur salçalık biberinin hasat edilmesiyle birlikte vatandaşlar, kent merkezindeki biber satıcılarına akın etti.

        Satıcılardan çuvallarla salçalık biber satın alan vatandaşların kimi biberleri eliyle temizlerken, kimileri de biber çekim merkezlerine teslim ediyor.

        ÇATILARA SERİLDİ

        Biberlerini çektiren vatandaşlar son olarak ise suyunu çekmesi için çatılara seriyor.

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        Kent genelinde bazı apartmanların ve müstakil evlerim çatılarına serilen çekilmiş salçalık biberlerin kırmızıya boyadığı çatılar havadan görüntülendi.

        "VATANDAŞLAR FİYATTAN MEMNUN"

        Karaisalı Biberciler ve Zeytinciler Derneği Başkanı Murat Kılıç, yaptığı açıklamada, fiyatların geçen seneden daha ucuza seyrettiğini belirterek, "Geçen sene kilogram fiyatını 24-25 liraya sattığımız biberleri bu sene 14-15 liraya sattık. Vatandaşlar fiyattan çok memnun ama üretici memnun değil. Bu sene biber bolluğu var" dedi.

        "GEÇEN SENEKİ YOĞUNLUK YOK"

        Biber almaya gelen vatandaşlardan Dilber Yılmaz ise fiyatlardan memnun olduklarını söyledi. Biber çekim merkezi sahibi Ahmet Sarıgül ise, günde ortalama 10 ton biber çektiklerini söyleyerek, "Kilosunu 6 liradan çekiyoruz. Biber ucuz ama talep çok fazla yok. Geçen seneki yoğunluk yok. Ekim ayına kadar biber çekimleri devam edecek" ifadelerini kullandı.

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        #yerel haberler
        #adana
        #salça sezonu
        #kırmızı biber
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