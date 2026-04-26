Adana'da sulama kanalında bir kadına ait cansız beden bulundu
Adana'nın Yüreğir ilçesinde sulama kanalında bir kadına ait cansız beden bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, cenazeyi sudan çıkararak morga kaldırdı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı
Giriş: 26 Nisan 2026 - 11:43 Güncelleme:
KANALDA CANSIZ BEDEN BULUNDU
AA'daki habere göre olay; Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Alihocalı Mahallesi'ndeki kanalda cansız beden olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SUDAN ÇIKARILDI
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan kadının cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
