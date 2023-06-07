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Adana'da sulama kanalında traktörle sörf

Adana'da çocukken çizgi filmden görüp merak sardığı sörfü, kendi yaptığı tahtasıyla traktör yardımıyla sulama kanalında yapan genç, görenleri hayrete düşürdü

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İHA
  • Adana'da sulama kanalında traktörle sörf

    Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Abdioğlu Mahallesi'nde ikamet eden 26 yaşındaki Mazlum Kaya, çocukken çizgi filmlerden gördüğü sörfe merak sardı.
  • Adana'da sulama kanalında traktörle sörf

    İHA'nın haberine göre Kaya, bundan 6 yıl önce kendi kendine sörf tahtası yaptı. Kaya daha sonra bu tahta ile sulama kanalında traktör yarımıyla sörf yapmaya başladı.
  • Adana'da sulama kanalında traktörle sörf

    Çevredeki vatandaşlar sulama kanalındaki sörfü görüntüleyip sosyal medyaya atınca büyük ilgi gördü. Kaya, şimdi sürekli traktör yardımıyla sulama kanalında sörf yapıyor.
  • Adana'da sulama kanalında traktörle sörf

    Kaya, izlediği çizgi filmlerden dolayı sörfe merak sardığını, Adana’da da sörf yapacak yer olmadığı için bunu sulama kanalında yaptığını belirterek, “Sörfü çok seviyorum. Sörf tahtamı da kendim yaptım. 
  • Adana'da sulama kanalında traktörle sörf

    Çocukluğumdan bu yana izlediğim çizgi filmlerden dolayı sörfe merakım var. Sulama kanalında da çok zevkli oluyor. Çok keyif alıyorum” dedi.

     

     
  • Adana'da sulama kanalında traktörle sörf

    Kaya, kendisinin sörf yaptığı yerin derinliğinin az olduğunu, ayrıca profesyonel yüzücü olduğunu belirterek, “Ben bunu farkındalık için yapıyorum. Ama kimse denemeye kalkmasın. 
  • Adana'da sulama kanalında traktörle sörf

    Özellikle çocuklar da sulama kanalına, derin olan yerlere girmesin. Çünkü her yıl onlarca çocuk ölüyor. Buna lütfen dikkat edelim” diye konuştu.
  • Adana'da sulama kanalında traktörle sörf
  • Adana'da sulama kanalında traktörle sörf
  • Adana'da sulama kanalında traktörle sörf

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