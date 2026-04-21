        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışırken araba çarpan 22 yaşındaki Zehra kurtarılamadı | Son dakika haberleri

        Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışırken araba çarpan 22 yaşındaki Zehra kurtarılamadı

        Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan 22 yaşındaki Zehra Akbaş'a otomobil çarptı. İhbarla gelen sağlık ekipleri Akbaş'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün aracı terk edilmiş halde bulunurken, şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 10:28 Güncelleme:
        22 yaşında kaza kurbanı oldu
        Adana'nın Kozan ilçesinde yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı Zehra Akbaş (22) hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan sürücünün otomobili, bahçede terk edilmiş halde bulundu.

        YOLUN KARŞISINA GEÇİYORDU

        DHA'daki habere göre kaza; dün akşam saatlerinde Adana'nın Kozan ilçesinde meydana geldi. Yol kenarında yürüyen 22 yaşındaki Zehra Akbaş'a otomobil çarptı.

        SÜRÜCÜ KAÇTI

        Akbaş yola savrulurken, sürücü otomobille kaçtı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Zehra Akbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Akbaş'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

        EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

        Kaçan sürücünün yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

        ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

        Sürücünün kullandığı araç bir bahçede ağaç altında terk edilmiş halde bulundu. Ön farlarının kırık olduğu tespit edilen aracın T.M.'ye ait olduğu tespit edildi.

        YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

        Sürücünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

