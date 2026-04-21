Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışırken araba çarpan 22 yaşındaki Zehra kurtarılamadı
Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan 22 yaşındaki Zehra Akbaş'a otomobil çarptı. İhbarla gelen sağlık ekipleri Akbaş'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün aracı terk edilmiş halde bulunurken, şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor
YOLUN KARŞISINA GEÇİYORDU
DHA'daki habere göre kaza; dün akşam saatlerinde Adana'nın Kozan ilçesinde meydana geldi. Yol kenarında yürüyen 22 yaşındaki Zehra Akbaş'a otomobil çarptı.
SÜRÜCÜ KAÇTI
Akbaş yola savrulurken, sürücü otomobille kaçtı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Zehra Akbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Akbaş'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Kaçan sürücünün yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.
ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU
Sürücünün kullandığı araç bir bahçede ağaç altında terk edilmiş halde bulundu. Ön farlarının kırık olduğu tespit edilen aracın T.M.'ye ait olduğu tespit edildi.
YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Sürücünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.