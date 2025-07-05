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        Haberler Gündem Adana'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Adana'da zincirleme kaza: 2 yaralı

        Adana'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 02:19 Güncelleme: 05.07.2025 - 02:19
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        Adana'da zincirleme kaza: 2 yaralı
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        Merkez Sarıçam ilçesi Gazipaşa Bulvarı'nda sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 3 otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Ulaşımın bir süre kontrollü sağlandığı yolda, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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