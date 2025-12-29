Adana Demirspor: 1 - İstanbulspor: 5 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1 mağlup etti. Mustafa Sol (2), Florian Loshaj, Emir Kaan Gültekin ve Fahri Kerem Ay'ın golleriyle farklı kazanan İstanbulspor, puanını 24'e yükseltti. Adana Demirspor ise haftayı -28 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Sarıseki Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 5-1'lik skorla İstanbulspor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 31'de Florian Loshaj, 45+2'de Emir Kaan Gültekin, 60 ile 76. dakikalarda Mustafa Sol, 90'da Fahri Kerem Ay atarken, ev sahibinin tek golünü ise 29. dakikada Salih Kavrazlı kaydetti.
Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 24'e çıkarırken, sonuncu sırada yer alan Adana Demirspor ise -28 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Adana Demirspor, Esenler Erokspor'u ağırlayacak. İstanbulspor, Serik Spor ile deplasmanda karşılaşacak.