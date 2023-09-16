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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Pendikspor Futbol Adana Demirspor: 3 - Pendikspor: 0 MAÇ SONUCU - Adana Demirspor Haberleri

        Adana Demirspor: 3 - Pendikspor: 0 MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Ligi'nin 5. haftasında Yukatel Adana Demirspor, konuk ettiği Pendikspor'u 3-0 mağlup etti. Adana temsilcisinin 2 golünü M'baye Niang kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 22:46 Güncelleme: 16.09.2023 - 22:46
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        Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi Adana Demirspor'un gollerini 15 ve 41. dakikalarda M'baye Niang, 88. dakikada Emre Akbaba attı.

        Ligde yoluna namağlup devam eden ve 1 maçı eksik olan Yukatel Adana Demirspor, bu galibiyetle puanını 8'e çıkardı.

        Süper Lig tarihinde henüz galibiyetle tanışmayan Pendikspor ise 3 puanda kaldı.

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