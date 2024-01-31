Adana Demirspor'da Benjamin Stambouli ve Mbaye Niang'la yollar ayrıldı
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli ve Mbaye Niang'la yolların ayrıldığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da yaprak dökümü devam ediyor. Mavi Şimşekler'de forma giyen Benjamin Stambouli ile Mbaye Niang'ın sözleşmesi feshedildi.
Adana Demirspor'dan Benjamin Stambouli ve Mbaye Diang açıklamaları:
33 yaşındaki Fransız orta saha Benjamin Stambouli Adana Demirspor'da çıktığı 90 maçta 5 gol ve 8 asist, 29 yaşındaki Senegalli forvet Mbaye Niang ise 16 maçta 8 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.