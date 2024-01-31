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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Adana Demirspor'da Benjamin Stambouli ve Mbaye Niang'la yollar ayrıldı - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

        Adana Demirspor'da Benjamin Stambouli ve Mbaye Niang'la yollar ayrıldı

        Adana Demirspor, Benjamin Stambouli ve Mbaye Niang'la yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 15:35 Güncelleme: 31.01.2024 - 15:35
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        Adana Demirspor'da iki ayrılık
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da yaprak dökümü devam ediyor. Mavi Şimşekler'de forma giyen Benjamin Stambouli ile Mbaye Niang'ın sözleşmesi feshedildi.

        Adana Demirspor'dan Benjamin Stambouli ve Mbaye Diang açıklamaları:

        33 yaşındaki Fransız orta saha Benjamin Stambouli Adana Demirspor'da çıktığı 90 maçta 5 gol ve 8 asist, 29 yaşındaki Senegalli forvet Mbaye Niang ise 16 maçta 8 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

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