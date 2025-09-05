Adana Demirspor'da başkan değişikliği!
1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da kulüp başkanlığına Ali Sancak getirildi
Giriş: 05.09.2025 - 20:08 Güncelleme: 05.09.2025 - 20:08
Adana Demirspor Kulübünde başkanlığa Ali Sancak'ın getirildiği duyuruldu.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Bedirhan Durak'tan boşalan başkanlık koltuğuna yönetim kurulu başkanı Sayın Ali Sancak, yönetim kurulu kararıyla atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
Eski başkan Durak, 1 Eylül'de istifa etmişti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ