Adana Demirspor'da Samet Aybaba dönemi

Messi’den bir rekor daha

Adana Demirspor'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan Altay karşısında alınan mağlubiyetin ardından teknik direktör Cüney Dumlupınar ile yollar ayrıldı. Dumlupınar'dan sonra teknik direktörlük görevine, son olarak Hes Kablo Kayserispor'u çalıştıran Samet Aybaba'nın getirildiği açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör konusunda tecrübeli isim Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına varmıştır. Yarın İstanbul´da resmi sözleşme imzalanıp kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.