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        Adana Demirspor PSG'den Edouard Michut ile anlaştı

        Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Fransız devi Paris Saint Germain'in (PSG) 20 yaşındaki futbolcusu Edouard Michut'u kadrosuna katıyor. Fransız orta sahanın satın alma opsiyonuyla kiralanacağı belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 00:11 Güncelleme: 14.09.2023 - 00:12
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        Adana Demirspor'a PSG'den orta saha!
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        Adana Demirspor, transferin son günlerine girilirken sürpriz bir hamleye imza atarak PSG'nin genç yıldız adayı Edouard Michut'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

        İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Adana Demirspor, 20 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralamak için kulübü PSG ile anlaştı.

        Kariyerinde toplam 49 karşılaşmaya çıkan Edouard Michut 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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