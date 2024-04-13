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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Samsunspor maçına odaklanacağız - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

        Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Samsunspor maçına odaklanacağız

        Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Kayserispor'un direnci ve mücadelesini söylemem gerekiyor. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Samsunspor maçına odaklanacağız" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 23:54 Güncelleme: 13.04.2024 - 23:56
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        "Samsunspor maçına odaklanacağız"
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        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında evinde Kayserispor ile karşılaştığı maçta 0-0 berabere kalan Y. Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, maçın ardından yaptığı açıklamada Samsunspor maçına odaklanacaklarını ifade etti.

        "İKİNCİ YARIYA İYİ BAŞLADIK"

        Maç sonu basın toplantısında konuşan Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Kayserispor’un direnci ve mücadelesini söylemem gerekiyor. İlk 20 dakikanın ardından oyunu kontrolünü elimize aldık. Hatta 43. dakikada Emre’nin de net bir pozisyonu vardı. Orada golü bulsak, içeri 1-0 girebilirdik. İkinci yarıya da iyi başladık. Rakip de özellikle kendi alanında takım savunmasını iyi yaptı. 2-3 pozisyon var, kaleci Bilal çıkardı. Onu da tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Samsunspor maçına odaklanacağız” diye konuştu.

        HAKEMLERE ÖVGÜ

        Hakemlerin hakkaniyetli bir maç yönettiklerini kaydeden Karaman, “Maçtaki hakemlerimiz çok genç ve Süper Lig tecrübesi olmayan hakemlerdi. Zor bir maçtı, onları da kutluyorum. Biz yukarı sıraları yakalamaya çalışıyorduk, Kayserispor ise bizi yakalamaya çalışıyor. Lehimize ya da aleyhimize yapılacak hatalar, iki takımı da zor durumda bırakırdı. Ayrıca Kayserispor’a katkılarından dolayı Burak hocayı da tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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