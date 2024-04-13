Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Samsunspor maçına odaklanacağız

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında evinde Kayserispor ile karşılaştığı maçta 0-0 berabere kalan Y. Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, maçın ardından yaptığı açıklamada Samsunspor maçına odaklanacaklarını ifade etti.

"İKİNCİ YARIYA İYİ BAŞLADIK" Maç sonu basın toplantısında konuşan Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Kayserispor’un direnci ve mücadelesini söylemem gerekiyor. İlk 20 dakikanın ardından oyunu kontrolünü elimize aldık. Hatta 43. dakikada Emre’nin de net bir pozisyonu vardı. Orada golü bulsak, içeri 1-0 girebilirdik. İkinci yarıya da iyi başladık. Rakip de özellikle kendi alanında takım savunmasını iyi yaptı. 2-3 pozisyon var, kaleci Bilal çıkardı. Onu da tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Samsunspor maçına odaklanacağız” diye konuştu.