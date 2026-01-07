Habertürk
        Adana haberleri: Antrenmanda başkanı vurdular | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Antrenmanda başkanı vurdular!

        Türkiye Kadın Basketbol Ligi takımlarından Adana Nova Basketbol Kulübü'nün başkanı Ömer Çetin, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısında yaralandı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için polis harekete geçti; soruşturmaya devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 08:42 Güncelleme: 07.01.2026 - 09:07
        Adana'da olay, gündüz saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki Adnan Menderes Spor Salonu'nda meydana geldi.

        SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

        DHA'daki habere göre Adana Nova Basketbol Kulübü Başkanı Ömer Çetin, spor salonunda kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Çetin, bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, şüpheli ise olayın ardından kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılan Çetin, tedaviye alındı. Çetin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

        Kaçan şüpheliyi yakalamak için polis harekete geçti; soruşturmaya devam ediyor.

        Uzaklaştırma kararı olan damat, kayınvalidesinin evini ateşe verdi

        Kütahya'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Eyüp M., gece saatlerinde kayınvalidesinin evini ateşe verdi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 2 kişi yaralanırken, olayın ardından kaçan şüpheli aranıyor. (DHA)

