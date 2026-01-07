Antrenmanda başkanı vurdular!
Türkiye Kadın Basketbol Ligi takımlarından Adana Nova Basketbol Kulübü'nün başkanı Ömer Çetin, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısında yaralandı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için polis harekete geçti; soruşturmaya devam ediyor
Adana'da olay, gündüz saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki Adnan Menderes Spor Salonu'nda meydana geldi.
SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI
DHA'daki habere göre Adana Nova Basketbol Kulübü Başkanı Ömer Çetin, spor salonunda kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI
Çetin, bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, şüpheli ise olayın ardından kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılan Çetin, tedaviye alındı. Çetin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR
Kaçan şüpheliyi yakalamak için polis harekete geçti; soruşturmaya devam ediyor.