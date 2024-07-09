Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde, 26 Şubat'ta uyuşturucu kullandığını iddia ederek tartıştığı kızı Dilan Özdemir'i (19) sokakta bıçakla ağır yaralayan Turhan Özdemir (54) kaçmış, polis ekiplerince olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakalanmış ve 27 Şubat'ta nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

SAVCILIK SORUŞTURMASINI TAMAMLADI AA'da yer alan habere göre ağır yaralanan Dilan Özdemir ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. 27 Şubat'ta tutuklanan Turhan Özdemir hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

ABLASI İLE İRTİBAT KURMUŞ Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Dilan Özdemir'in daha önce evden kaçtığı ve olay tarihinde kimliğini teslim almak için ablası Ş.A. ile telefonla irtibat kurduğu belirtildi.

BULUŞMAYI DUYUP ÖNCEDEN GİTMİŞ Turhan Özdemir'in kızları Ş.A. ve Dilan Özdemir'in telefon konuşmasını dinlediği ve kimlik için buluşacakları adrese önceden gittiği, burada bıçakla saldırdığı Dilan Özdemir'in kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesinde hayatını kaybettiği iddianamede yer aldı.