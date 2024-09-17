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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Diş tedavisi uzun sürdü! Kliniği taradı - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Diş tedavisi uzun sürdü! Kliniği taradı!

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tedavi süresi uzadığı iddiasıyla diş kliniğine kapalı olduğu sırada pompalı tüfekle defalarca ateş açan 22 yaşındaki Orhan A. ve kendisine yardım eden arkadaşı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 10:35 Güncelleme: 17.09.2024 - 10:36
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        Diş tedavisi uzun sürdü! Kliniği taradı!
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        Adana'da hayrete düşüren olay Seyhan İlçesi, Gürselpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Bir diş tedavi kliniğine yönelik, iş yerinin kapalı olduğu gece saatlerinde pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Olayda, kliniğin pencerelerine ve duvarlarına çok sayıda saçma isabet etti.

        GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri yönlendirildi. Kliniğin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, saldırıyı motosikletle olay yerine gelen 2 kişinin gerçekleştirdiğini belirledi.

        İKİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

        Ekipler, yaptıkları araştırmayla olayda silahı kullandığını belirlediği Orhan A. (22) ve kendisini motosikletle olay yerine getirip daha sonra kaçmasını sağladığını tespit ettiği arkadaşı Muhammed Can K'yi (21) ikametlerine düzenlediği baskınla yakaladı.

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        TEDAVİ UZADIĞI İÇİN SİNİRLENMİŞ

        Olaydan bir süre önce klinikte tedavi edildiği saptanan Orhan A'nın ifadesinde, tedavi sürecinin uzaması nedeniyle sinirlenerek saldırıyı gerçekleştirdiğini belirttiği iddia edildi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

        Şüpheliler Orhan A. ve Muhammed Can K, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Kliniğin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülere göre, 2 şüpheli motosikletle olay yerine geldikten sonra sürücünün arkasındaki zanlı pompalı tüfekle iş yerine art arda ateş açıyor. Şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçıyor.

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