Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, 20 Haziran'da Karslılar Mahallesi'nde bir besicinin, sahibi olduğu koyunlardan birine şiddet uygulamasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından konuyla ilgili araştırma başlattı.

BESİCİ GÖZALTINA ALINDI AA'da yer alan habere göre besici Abdulcabbar T.'yi (40) gözaltına alan ekipler, şiddet uygulanan koyunu da bularak belediye barınağına teslim etti.