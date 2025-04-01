Adana'da şaşkınlık yaratan hırsızlık olayı, 3 Mart'ta saat 05.00 sıralarında Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'ndeki Ömer D.'nin müzik enstrümanı satışı yapılan dükkanında meydana geldi.

650 BİN TL'LİK HIRSIZLIK DHA'daki habere göre yüzünü kapüşon ve atkıyla gizleyen Ahmet Ü., duvarını balyozla kırdığı iş yerine girdi. Bir süre içeride keşif yapan şüpheli, piyasa değeri 650 bin lira olan dizüstü bilgisayar, 82 ses ve görüntü sistemi cihazını çalıp, çuvala doldurdu.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI Duvarda açtığı delikten geçen Ahmet Ü., sokakta kendisini bekleyen suç ortağının motosikletine binip, olay yerinden ayrıldı. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. REKLAM

DAHA ÖNCE DE HİNT HOROZU ÇALMIŞ İş yerini açmak için geldiğinde hırsızlığı fark eden Ömer D.'nin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Şüphelinin 7 Şubat'ta da Havutlu Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 5 Hint horozu çaldığı belirlendi.

ZANLININ ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI Ekipler, Ahmet Ü.'yü evine yapılan baskında yakaladı. Aramada Ahmet Ü.'nün çaldığı malzemelerin bir kısmı ele geçirildi. Ayrıca Ahmet Ü.'nün 5 ayrı 'Hırsızlık' suçundan arandığı belirtildi.