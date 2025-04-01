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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: O anlar kamerada! Balyozlu enstrüman soygunu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        O anlar kamerada! Balyozlu enstrüman soygunu!

        Adana'da, yüzünü kapüşon ve atkıyla gizleyen 37 yaşındaki Ahmet Ü., duvarını balyozla kırıp, açtığı delikten enstrüman dükkanına girerek, 650 bin lira değerindeki 82 ses ve görüntü sistemi cihazı ile dizüstü bilgisayarı çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 10:37 Güncelleme: 01.04.2025 - 10:37
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        O anlar kamerada! Balyozlu enstrüman soygunu!
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        Adana'da şaşkınlık yaratan hırsızlık olayı, 3 Mart'ta saat 05.00 sıralarında Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'ndeki Ömer D.'nin müzik enstrümanı satışı yapılan dükkanında meydana geldi.

        650 BİN TL'LİK HIRSIZLIK

        DHA'daki habere göre yüzünü kapüşon ve atkıyla gizleyen Ahmet Ü., duvarını balyozla kırdığı iş yerine girdi. Bir süre içeride keşif yapan şüpheli, piyasa değeri 650 bin lira olan dizüstü bilgisayar, 82 ses ve görüntü sistemi cihazını çalıp, çuvala doldurdu.

        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        Duvarda açtığı delikten geçen Ahmet Ü., sokakta kendisini bekleyen suç ortağının motosikletine binip, olay yerinden ayrıldı. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

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        DAHA ÖNCE DE HİNT HOROZU ÇALMIŞ

        İş yerini açmak için geldiğinde hırsızlığı fark eden Ömer D.'nin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Şüphelinin 7 Şubat'ta da Havutlu Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 5 Hint horozu çaldığı belirlendi.

        ZANLININ ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

        Ekipler, Ahmet Ü.'yü evine yapılan baskında yakaladı. Aramada Ahmet Ü.'nün çaldığı malzemelerin bir kısmı ele geçirildi. Ayrıca Ahmet Ü.'nün 5 ayrı 'Hırsızlık' suçundan arandığı belirtildi.

        TUTUKLANDI, SUÇ ORTAĞI ARANIYOR

        Emniyete götürülen Ahmet Ü., sorgusunda, "O sokaktan hiç geçmedim. Hırsızlığı kim yaptı, bilmiyorum. Evdeki malzemeleri bir arkadaşım, emaneten bıraktı" dedi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Ü., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer şüpheli polis ekipleri tarafından aranıyor.

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