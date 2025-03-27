Adana'da olay, 15 Mart'ta saat 10.00 sıralarında Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Müşteri gibi dükkana giren İbrahim İ. (19) ile arkadaşı S.D. (17), bir süre takılara bakıp, kuyumcu İbrahim B. ve eşi Naime B. ile pazarlık yaptı.

"ALTINLARI VE PARALARI VER" DHA'daki habere göre daha sonra İbrahim İ., belinden çıkardığı tabancayı Naime B.'ye doğrultup, "Altın ve paraları ver, sizi vurmak istemiyorum" dedi.

KADIN ÇIĞLIK ATIP BUTONA BASTI REKLAM Paniğe kapılan kadın çığlık atarak, panik butonuna basmaya çalıştı. Korkup paniğe kapılan şüpheliler, kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

2 SAAT SONRA YAKALANDILAR Kuyumcu çiftin ihbarıyla harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelilerin Yavuzlar Mahallesi'ne kaçtıklarını tespit etti. Ekipler, olaydan yaklaşık 2 saat sonra şüphelileri ara sokakta yakaladı.