Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde yaşayan, ismi öğrenilemeyen 2 kişi, iddiaya göre, sosyal medya hesaplarında cinsellik içerikli paylaşım yaptı.

İKİ GENCİ OTOYOL KENARINA GÖTÜRDÜ DHA'daki habere göre paylaşımı gören İ.A., 2 genci yanına alıp, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu kenarına götürdü.

TANINMAMAK İÇİN KASK TAKTI Tanınmamak için motosiklet kaskı takan İ.A., tartıştığı 2 genci sopayla darp etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"KURBAN OLAYIM YAPMA" Darp edilen gençlerin “Kurban olayım yapma” diyerek ağladığı görüldü. Olayın ardından bölgeden ayrılan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. REKLAM

ZANLI GÖZALTINA ALINDI Olayın gündeme gelmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli 28 yaşındaki şüpheli İ.A. tespit edilip gözaltına alındı.