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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Tanınmamak için kask taktı! Kan donduran işkence | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        İddia: Cinsellik içeren görüntü! Tanınmamak için kask taktı! Kan donduran işkence!

        Adana'da, tanınmamak için kask takan İ.A., sosyal medya hesaplarından cinsellik içeren paylaşım yaptığı ileri sürülen 2 genci otoyol kenarına götürüp, sopayla feci biçimde darp etti. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayda, gençlerin, "Kurban olayım yapma" diyerek ağladığı görüldü. Zanlı gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 08:13 Güncelleme: 13.06.2025 - 08:13
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        Tanınmamak için kask taktı! Kan donduran işkence!
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        Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde yaşayan, ismi öğrenilemeyen 2 kişi, iddiaya göre, sosyal medya hesaplarında cinsellik içerikli paylaşım yaptı.

        İKİ GENCİ OTOYOL KENARINA GÖTÜRDÜ

        DHA'daki habere göre paylaşımı gören İ.A., 2 genci yanına alıp, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu kenarına götürdü.

        TANINMAMAK İÇİN KASK TAKTI

        Tanınmamak için motosiklet kaskı takan İ.A., tartıştığı 2 genci sopayla darp etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        "KURBAN OLAYIM YAPMA"

        Darp edilen gençlerin “Kurban olayım yapma” diyerek ağladığı görüldü. Olayın ardından bölgeden ayrılan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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        ZANLI GÖZALTINA ALINDI

        Olayın gündeme gelmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli 28 yaşındaki şüpheli İ.A. tespit edilip gözaltına alındı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sosyal medyada uygunsuz görüntü paylaştığı iddia edilen 2 gencin otoyol kenarında darp edilmesi olayı ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

        Habere konu darp şüphelisi 1997 doğumlu İ.A. güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmış olup konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.

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