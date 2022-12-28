9 ilde internet dolandırıcılarına operasyon: 44 gözaltı (2)

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Adana merkezli 9 ilde, internetten sahte ilanla dolandırıcılık yaptığı belirlenen şebekeye yönelik operasyonda 44 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Şebekenin, otomobil yedek parçası satma vaadiyle kandırdığı 192 kişiyi 6 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. Kozan ilçesinde yakalanan şebeke liderlerinden S.C., M.G. ve Y.C. de kente getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, 1 kişinin de arandığı belirtildi. (DHA)Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-12-28 12:09:38



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