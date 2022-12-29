İçki içtiği kişiler telefonu ve parasını gasbedip, otomobilin bagajına kilitledi



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da Ali Abay (19) ve Tayfun Bayazıt (19), birlikte içki içtikleri Selahattin K.´yi (49) dövülüp, banka hesabındaki 10 bin TL´yi kendi hesaplarına aktardı. Şüphelilerin bagaja kilitlediği Selahattin K., şüphe üzerine otomobili durduran polis tarafından kurtarıldı. Gözaltına alınan, ifadesinde, "Selahattin koltuğa oturmayacağını, bagajda gitmek istediğini söyledi. Biz de bindirip, yola çıktık" diyen Abay ile Bayazıt tutuklandı.

Kentte esnaflık yapan Selahattin K.´yi cep telefonuyla arayan arkadaşının oğlu Ali Abay, "Güzel kız arkadaşlarımız var. Hep birlikte dışarı çıkıp, bir şeyler içelim" dedi. Teklifi kabul eden Selahattin K., otomobiliyle Abay, arkadaşı Tayfun Bayazıt ve yanlarındaki 2 kızı alarak Karataş ilçesindeki sahile gitti. Bir süre içki içen Selahattin K., iddiaya göre, kızlardan E.C. (15) ile yakınlaştı. Bu duruma sinirlenen Abay ile Bayazıt, Selahattin K.´yi tekme ve yumruklarla dövmeye başladı. Şüpheliler, zorla cep telefonunu aldıkları Selahattin K.´nin banka hesabındaki 10 bin TL´yi de kendi hesaplarına aktardı. Şüpheliler, ellerinden kurtulup kaçmaya başlayan Selahattin K.´yi yakalayıp, otomobilin bagajına kilitleyip, bölgeden ayrıldı.

POLİS, BAGAJI AÇINCA KURTARILDI

Kent merkezine gelen şüpheliler, Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi´nde devriye görevindeki motorize yunus ekiplerince durduruldu. Otomobilde arama yapan ekipler, bagajı açtıklarında Selahattin K. ile karşılaştı. Selahattin K.´nin darbedildiğini gören polis, şüphelileri gözaltına aldı. O anlar ise kameraya yansıdı. İfadesine başvurulan Selahattin K., "Telefonla arayıp, içki içmek istediklerini söylediler. Buluştuktan bir süre sonra da beni dövüp, paramı gasbettiler" dedi.

`BAGAJDA GİTMEK İSTEDİ´

Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Gasp Büro Amirliği´ne götürülen şüphelilerden Ali Abay ifadesinde, "Bir süre içki içtikten sonra dönmeye karar verdik. Selahattin koltuğa oturmayacağını, bagajda gitmek istediğini söyledi. Biz de bindirip, yola çıktık" dedi.

E.C. de şüphelilerin, parasını gasbetmek için Selahattin K.´ye yakınlaşmasını istediğini öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ali Abay ile Tayfun Bayazıt tutuklanırken, E.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-12-29 10:01:00



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