Adana'da 'ekmek satma' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı



Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, (DHA)ADANA'da, ekmek satma nedeniyle çıkan silahlı kavgada Mahmut Taş (29) yaşamını yitirdi, Zübeyir A. (44) ise yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi, Obalar Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet T., iddiaya göre, mahallede seyyar olarak ekmek sattığı gerekçesiyle evinin yakınındaki market sahibi Zübeyir A. ile saat 15.00 sıralarında kavga etti. Çevredekilerin araya girmesiyle iki taraflar ayrılırken, Mehmet T., akşam saatlerinde kayınbiraderi Mahmut Taş'ı da yanına alıp, Zübeyir A.'nın iş yerine gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine tabancalarla ateş açması sonucu Mahmut Taş ve Zübeyir A., yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Mahmut Taş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bacağından yaralanan Zübeyir A.'nın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Mehmet T.'yi gözaltına alan polis, olayla ilgili incelemesini sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

2023-03-24 23:20:27



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