Refüjdeki reklam panosuna çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

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Ceyhun ÖZER/ YUMURTALIK (Adana), (DHA)ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde, motosikletin refüjdeki reklam panosuna çarptığı kazada Cihat Nadir Kadak (31) ve Barış Öcalan (22), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Cihat Nadir Kadak yönetimindeki 01 AEN 882 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki reklam panosuna çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü ve beraberindeki Barış Öcalan, sağlık ekiplerince Yumurtalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cihat Nadir Kadak ve Barış Öcalan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yumurtalık Ceyhun ÖZER

2023-04-23 01:43:45



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