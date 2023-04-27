Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi; 10 yaralı

Uğur SELÇUK/İMAMOĞLU (Adana), (DHA)ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yan yatan midibüsün sürücüsü ile 9 tarım işçisi yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında İmamoğluCeyhan kara yolu kavşağında meydana geldi. Soğan hasadına giden işçileri taşıyan Müslüm Arıkaslan (60) yönetimindeki 01 Y 2612 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada sürücü ile işçiler Ezel Gökal (16), Yılmaz Gökal (14), Aslıhan Tümer (47), Yunus Ketboğa (45), Hatice Çakıcılı (67), Fadiş Ak (49), Ahmet Sellum (15), Fatma Demiryürek (49), Mustafa Çatak (17) yaralandı. Sağlık ekiplerince İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, daha sonra kent merkezindeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan sürücünün durumunun ağır olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / İmamoğlu Uğur SELÇUK
2023-04-27 10:12:46
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.