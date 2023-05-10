Yumurtalık´ta su hattı çalışması sırasında tarihi sütunlar bulundu

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Ceyhun ÖZER/YUMURTALIK (Adana), (DHA)ADANA´nın Yumurtalık ilçesinde kanalizasyon ve su hattı çalışması sırasında tarihi sütunlar bulundu.

Yumurtalık ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi´nde Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle kanal açarken tarihi sütunlar çıktı. Bunun üzerine çalışmalar durdurularak, sütunlar koruma altına alınarak Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Altyapı çalışmalarının Anıtlar Kurulu'nun vereceği karara göre planlanacağı bildirildi. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Adana / Yumurtalık Ceyhun ÖZER

2023-05-10 11:22:18



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