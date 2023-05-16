Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kadının, kanalda cesedi bulundu



Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Ceyhan ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Songül Çakmak'ın (26), sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

Esentepe Mahallesi´nde dün öğle saatlerinde DSİ´ye ait sulama kanalında kadın cesedi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler tarafından kanaldan çıkarılan cesedin, Songül Çakmak´a ait olduğu belirlendi. Yapılan incelemede herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan Çakmak´ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Songül Çakmak´ın ağabeyi Ahmet Çakmak´ın, bir gün önce evden çıkan ve geri dönmeyen kardeşi için kayıp başvurusunda bulunduğu ifade edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan Ceyhun ÖZER

2023-05-16 17:00:25



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