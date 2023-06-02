Kavgada tabancayla vuruldu, 2 gün sonra hastanede öldü

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Ceyhun ÖZER/YUMURTALIK (Adana), (DHA)ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde önceki gün iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Erkan Taş (26), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, önceki gece Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında gruptakilerden birinin tabancayla açtığı ateşte boynundan vurulan Erkan Taş yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Taş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri gözaltına aldı.

Hastanede tedavisi süren Erkan Taş, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Taş'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yumurtalık Ceyhun ÖZER

2023-06-02 17:57:22



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