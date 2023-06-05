Yumurtalık´ta denizde kaybolan Doğan'ın cansız bedeni bulundu

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Ceyhun ÖZER/YUMURTALIK(Adana) (DHA)ADANA´nın Yumurtalık ilçesinde denizde kaybolan Doğan Güneş´in (18) cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Yumurtalık sahilinde geçen cumartesi günü meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla plajda denize giren Doğan Güneş, bir süre sonra gözden kayboldu. Güneş'in arkadaşları, durumu yetkililere bildirdi. Güneş'i bulmak için önce balıkçı tekneleri ile sahilde geniş çaplı arama yapıldı. Uzun uğraşlar neticesiz kalınca ihbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. 3 ayrı sahil güvenlik botu ile tarihi kale ve liman çevresinde hava kararıncaya dek arama çalışmaları sürdürüldü. Dün ise su altı arama kurtarma dalgıçlarının sahilde arama çalışması yaptığı gözlendi. Bugün sabah saatlerinde su yüzeyinde hareketsiz duran cansız bedeni gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine yapılan incelemede Güneş'in, cesedi bulundu. Doğan Güneş´in acı haberini alan ailesi ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Güneş´in cenazesi nöbetçi savcının incelenmesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu´na kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yumurtalık Ceyhun ÖZER

2023-06-05 13:55:43



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