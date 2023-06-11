Adana´da iki motosiklet çarpıştı: 1´i ağır, 3 yaralı

Ali GÖKDAL/SAİMBEYLİ (Adana), (DHA)ADANA´nın Saimbeyli ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 1´i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Gökmenler Mahallesi´nde meydana geldi. Plakası ve sürücüleri öğrenilemeyen iki motosiklet çarpıştı. Yola savrulan motosikletlerdeki Cumali Özalp (37), Mücahit Soykan (17) ile Ali Akdöl (15) yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Feke Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Cumali Özalp Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Yaralıların, hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Saimbeyli Ali GÖKDAL
2023-06-11 19:41:12
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