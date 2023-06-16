Belediye otobüsüyle motosikletin çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü, 1 yaralı

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA´da, belediye otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü Oğuzhan Ekiz (25) hayatını kaybetti, arkasındaki arkadaşı yaralandı. Kaza anı ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.25 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi´nde meydana geldi. Oğuzhan Ekiz yönetimindeki 01 AIJ 371 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Hakan Duman´ın kullandığı 01 AAZ 116 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Ekiz ve beraber yolculuk yaptığı arkadaşı Burak Oldaç yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Oğuzhan Ekiz´in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Oldaç ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiz´in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı, belediye otobüsünün güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yaşar SERİNTÜRK

2023-06-16 20:30:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.