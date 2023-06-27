Eski eşini bahçede çalışırken tabancayla vuran şüpheli yakalandı

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Ali GÖKDAL/SAİMBEYLİ (Adana), (DHA)ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde eski eşi Fatma Bayram'ı (32) bahçede çalışırken tabancayla vurarak ağır yaralayan Abdurrahman Özalp (35), gece saatlerinde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün sabah saatlerinde Gökmenler Mahallesi´nde meydana geldi. Abdurrahman Özalp, geçen yıl boşandığı Fatma Bayram'ın baba evine gitti. Evin önündeki bahçede çalışan Fatma Bayram, eski eşini görünce kaçmaya çalıştı. Ancak Özalp, Bayram'ın arkasından tabancayla ateş açtı. Fatma Bayram, vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Fatma Bayram, Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da ambulans helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, olayın ardından kaçan Abdurrahman Özalp'ı gece saatlerinde saklandığı evde yakalayıp, gözaltına aldı. Özalp, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Fatma Bayram'ın hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Saimbeyli Ali GÖKDAL

2023-06-27 10:59:07



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