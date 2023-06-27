Eski eşini bahçede çalışırken tabancayla vuran şüpheli yakalandı (2)

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TUTUKLANDI

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dün sabah Gökmenler Mahallesi'nde evinin önündeki bahçede çalışan eski eşi Fatma Bayram'ı (32) tabancayla vurarak ağır yaralayan Abdurrahman Özalp'ın (35) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Özalp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Fatma Bayram'ın hastanedeki tedavisi ise sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Saimbeyli Ali GÖKDAL

2023-06-27 17:20:33



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