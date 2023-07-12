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        Adana'da anız ateşi ormanı yaktı

        DHA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 21:54
        Adana'da anız ateşi ormanı yaktı

        Uğur SELÇİK/İMAMOĞLU (Adana), (DHA)ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde yakılan anızdan sıçrayan alevler, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın 2 saatte kontrol altına alındı.

        Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Musulu Mahallesi'nde ormanda çıktı. İddiaya göre, tarladaki buğday sapları için yakılan anız yangınında alevler rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Ekipler, iş makineleri ve arazözlerle yangına müdahale ediyor. Bölgedeki kuvvetli rüzgarın, ekiplerin çalışmasını zorlaştırdığı bildirildi. Orman işçilerinin yoğun çabasıyla yangın 2 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangınla ilgili inceleme de başlatıldı. 

        Öte yandan merkez Sarıçam ilçesinde öğleden sonra başlayan ve akşam kontrol altına alınan orman yangınında ekiplerin soğutma çalışması sürüyor. (DHA)   DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / İmamoğlu Uğur SELÇİK

        2023-07-12 21:53:31

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