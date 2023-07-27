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        Adana sahilinde atlı polisle güvenlik önlemi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 09:47
        Adana sahilinde atlı polisle güvenlik önlemi

        Ceyhun ÖZER/YUMURTALIK (Adana), (DHA)ADANA´nın Yumurtalık ilçesindeki sahilde güvenliğin sağlanması amacıyla atlı polisler devriye geziyor.

        Yumurtalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün atlı polisleri, yerli ve yabancı turistlerin tatil yaptığı sahilde, güvenlik amacıyla, gün boyu devriye geziyor. Aralarında kadın polislerin de olduğu atlı devriye ekipleri, sahildeki tatilciler tarafından ilgi görüyor. Aşırı sıcak nedeniyle tatile gelenlerin tercih ettiği park ve bahçelerde de devriye görevi yürüten atlı polisler, başta çocuklar olmak üzere kendilerine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiriyor. Denize girenler, atlı polislerin devriye gezmesi nedeniyle gönül rahatlığıyla tatil yaptıklarını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Yumurtalık Ceyhun ÖZER

        2023-07-27 09:46:33

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