Yumurtalık'ta arkadaşlarıyla denize giren tarım işçisi boğuldu

Ali GÖKDALCeyhun ÖZER/ YUMURTALIK (Adana), (DHA)ADANA´nın Yumurtalık ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte denize giren tarım işçisi Gökhan Döne (37), boğuldu.

Olay, saat 15.40 sıralarında ilçe sahilinde meydana geldi. Kozan´da tarım işçiliği yaptığı öğrenilen Gökhan Döne, arkadaşlarıyla birlikte tatil için Yumurtalık Sahili´ne geldi. Denize giren Döne´nin bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları, çevredekilerden yardım istedi. Denizdeki kanocular Döne´yi bularak sahile çıkardı. Vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçirdiği anlaşılan Döne´yi kurtarmak için sağlık ekiplerini aradıktan sonra kalp masajı yaptı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Döne, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Döne´nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yumurtalık Ali GÖKDALCeyhun ÖZER

2023-07-28 19:20:21