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        Yumurtalık'ta arkadaşlarıyla denize giren tarım işçisi boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 19:21
        Yumurtalık'ta arkadaşlarıyla denize giren tarım işçisi boğuldu

        Ali GÖKDALCeyhun ÖZER/ YUMURTALIK (Adana), (DHA)ADANA´nın Yumurtalık ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte denize giren tarım işçisi Gökhan Döne (37), boğuldu.

        Olay, saat 15.40 sıralarında ilçe sahilinde meydana geldi. Kozan´da tarım işçiliği yaptığı öğrenilen Gökhan Döne, arkadaşlarıyla birlikte tatil için Yumurtalık Sahili´ne geldi. Denize giren Döne´nin bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları, çevredekilerden yardım istedi. Denizdeki kanocular Döne´yi bularak sahile çıkardı. Vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçirdiği anlaşılan Döne´yi kurtarmak için sağlık ekiplerini aradıktan sonra kalp masajı yaptı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Döne, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Döne´nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yumurtalık Ali GÖKDALCeyhun ÖZER

        2023-07-28 19:20:21

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